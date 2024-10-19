ГУР: У Луганську підірвали авто російського офіцера Дмитра Пєрвухи – фото

Унаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник був знищений, зазначили в розвідці

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У тимчасово окупованому Луганську ліквідовано російського військовослужбовця Дмитра Пєрвуху. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За інформацією розвідки, у п’ятницю, 18 жовтня, близько 11:40 у центрі міста вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії, майор Пєрвуха. Унаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник був знищений.

У ГУР зазначили, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу Збройних сил Росії 273 розвідувального центру (в/ч 53847), пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

На окупованих територіях України майор обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Фото: ГУР

Фото: ГУР