Силы беспилотных систем и ГУР поразили нефтебазу России в Брянской области – Генштаб
Силы обороны поразили нефтебазу российских захватчиков в Брянской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Боевую работу осуществили Силы беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки в ночь на 11 декабря.
Военные пишут, что поражен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба", его основная функция – прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.
Этот объект активно используется Россией для снабжения своей оккупационной армии, отметили в Генштабе.
По имеющимся данным, есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием, начался масштабный пожар.
Военные уточняют результаты поражения объекта.
- Этой ночью местные ресурсы сообщили о взрывах в Брянске и опубликовали фото последствия попадания по объекту нефтяной сферы. Расстояние от города до российско-украинской границы составляет около 100 км.
- Также российские власти и военная пропаганда заявили, что на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие. Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.