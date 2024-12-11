Силы беспилотных систем и ГУР поразили нефтебазу России в Брянской области – Генштаб

Этот объект активно используется Россией для снабжения своей оккупационной армии

Иллюстративное фото: ВСУ

Силы обороны поразили нефтебазу российских захватчиков в Брянской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Боевую работу осуществили Силы беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки в ночь на 11 декабря.

Военные пишут, что поражен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба", его основная функция – прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот объект активно используется Россией для снабжения своей оккупационной армии, отметили в Генштабе.

По имеющимся данным, есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием, начался масштабный пожар.

Военные уточняют результаты поражения объекта.

Фото: Генштаб ВСУ