Силы беспилотных систем и ГУР поразили нефтебазу России в Брянской области – Генштаб
Иллюстративное фото: ВСУ

Силы обороны поразили нефтебазу российских захватчиков в Брянской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Боевую работу осуществили Силы беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки в ночь на 11 декабря.

Военные пишут, что поражен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба", его основная функция – прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот объект активно используется Россией для снабжения своей оккупационной армии, отметили в Генштабе.

По имеющимся данным, есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием, начался масштабный пожар.

Военные уточняют результаты поражения объекта.

Фото: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
  • Этой ночью местные ресурсы сообщили о взрывах в Брянске и опубликовали фото последствия попадания по объекту нефтяной сферы. Расстояние от города до российско-украинской границы составляет около 100 км.
  • Также российские власти и военная пропаганда заявили, что на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие. Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.
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