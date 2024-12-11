Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу Росії у Брянській області – Генштаб

Цей об'єкт активно використовується Росією для постачання своїй окупаційній армії

Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу російських загарбників у Брянській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконали Сили безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки у ніч проти 11 грудня.

Військові пишуть, що уражено наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба", його основна функція – приймання, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей об'єкт активно використовується Росією для постачання своїй окупаційній армії, наголосили у Генштабі.

За наявними даними, є влучання у нафтобазу з подальшим займанням, розпочалася масштабна пожежа. Військові уточнюють результати ураження об'єкта.

Фото: Генштаб ЗСУ