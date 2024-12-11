Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу Росії у Брянській області – Генштаб
Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу російських загарбників у Брянській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконали Сили безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки у ніч проти 11 грудня.

Військові пишуть, що уражено наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба", його основна функція – приймання, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей об'єкт активно використовується Росією для постачання своїй окупаційній армії, наголосили у Генштабі.

За наявними даними, є влучання у нафтобазу з подальшим займанням, розпочалася масштабна пожежа. Військові уточнюють результати ураження об'єкта.

Фото: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

  • Цієї ночі місцеві ресурси повідомили про вибухи у Брянську й опублікували фото наслідку влучання в об'єкт нафтової сфери. Відстань від міста до російсько-українського кордону становить близько 100 км.

  • Також російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.
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