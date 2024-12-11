Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу Росії у Брянській області – Генштаб
Сили оборони уразили нафтобазу російських загарбників у Брянській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Бойову роботу виконали Сили безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки у ніч проти 11 грудня.
Військові пишуть, що уражено наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба", його основна функція – приймання, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.
Цей об'єкт активно використовується Росією для постачання своїй окупаційній армії, наголосили у Генштабі.
За наявними даними, є влучання у нафтобазу з подальшим займанням, розпочалася масштабна пожежа. Військові уточнюють результати ураження об'єкта.
Цієї ночі місцеві ресурси повідомили про вибухи у Брянську й опублікували фото наслідку влучання в об'єкт нафтової сфери. Відстань від міста до російсько-українського кордону становить близько 100 км.
- Також російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.