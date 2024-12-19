Дронами та ракетами. СБУ та ВМС атакували нафтопереробний завод у Росії – джерело

За словами джерела LIGA.net, атака була комбінованою, з використанням дронів та реактивних ракет

НПЗ у Новошахтинську (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ураження нафтопереробного заводу у російському місті Новошахтинськ Ростовської області є спільною спецоперацією Служби безпеки України та Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

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За словами джерела, атака була комбінованою, з використанням дронів та ракет.

Вона почалася з того, що дрони СБУ перевантажили російську систему протиповітряної оборони, яка охороняла НПЗ. Після цього стало можливим використати українські реактивні ракети.

У результаті атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа, охопивши велику територію. На відео у мережі видно численні осередки займання. Серед пошкоджених об'єктів була також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка використовується для виробництва зріджених вуглеводневих газів.