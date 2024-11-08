Дрони ГУР вдарили по Саратовському НПЗ Роснєфті – джерело

Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і розташований НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада

Ілюстративне фото: ГУР

Підрозділи Головного управління розвідки завдали вогневого ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

За його словами, цієї ночі безпілотники відомства долетіли до російського міста Саратов та влучили у місцевий НПЗ.

Водночас дані про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і розташований об'єкт, підтвердили не лише жителі, а й місцева російська влада.

Так, губернатор області Роман Бусаргін традиційно заявляв про нібито успішну роботу протиповітряної оборони по дронах, але визнав, що буцімто частина уламків упала у промисловій зоні Заводського району. Чиновник РФ стверджував, що в результаті "роботи ППО" було вибито 13 шибок в одному з будинків.

Співбесідник у ГУР зауважив: місцеві ЗМІ підтвердили влучання безпілотників в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом. Напередодні пропагандисти РФ повідомляли, що з боку НПЗ було видно стовп диму.

Саратовський НПЗ, відомий раніше як завод "Крекінг", входить до структури фактично державної компанії окупантів "Роснєфть".

Офіційно українська сторона не повідомляла про ураження об'єкта. Оцінити ступінь пошкодження НПЗ можна буде після появи якісних супутникових знімків.

1 вересня в Москві дрон атакував НПЗ, і місцева влада це визнала. Виникла пожежа максимального рівня складності.

7 листопада стало відомо, що в Росії три заводи перероблення нафти частково зупинили роботу через нестачу запчастин на ремонти.