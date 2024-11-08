У Саратові заявили про атаку БпЛА. Спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу – відео

У РФ повідомили про атаку БпЛА, але про нафтопереробний завод нічого не кажуть

Саратовський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У Саратові в ніч проти 8 листопада міг бути атакований нафтопереробний завод. Відповідні повідомлення і відео з'явились у російських пабліках. Інформацію підтвердив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Саратовський НПЗ вночі був атакований БпЛА", – написав він.

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони підтвердив дронову атаку на Саратов.

Пропагандистські ресурси росіян повідомляють, що з боку НПЗ було видно стовп диму. За попередніми даними, міг горіти факел заводу, але інформація потребує підтвердження.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив лише про атаку БпЛА. За його словами, дрон був нібито збитий, а його "уламки" впали у промисловій зоні одного із районів Саратова. В результаті "роботи протиповітряної оборони" було вибито 13 шибок в одному з будинків.

1 вересня в Москві дрон атакував НПЗ і місцева влада це визнала. Виникла пожежа максимального рівня складності.

7 листопада стало відомо, що в Росії три заводи перероблення нафти частково зупинили роботу через нестачу запчастин на ремонти.