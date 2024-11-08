В Саратове заявили о дроновой атаке. Вспыхнул пожар в районе НПЗ – видео

В РФ сообщили об атаке БпЛА, но о нефтеперерабатывающем заводе ничего не говорят

Саратовский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В Саратове в ночь на 8 ноября мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод. Соответствующие сообщения и видео появились в российских пабликах. Информацию подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Саратовский НПЗ ночью был атакован БпЛА", – написал он.

Собеседник LIGA.net в Силах обороны подтвердил дроновую атаку на Саратов.

Пропагандистские ресурсы россиян сообщают, что со стороны НПЗ был виден столб дыма. По предварительным данным, мог гореть факел завода, но информация требует подтверждения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил только об атаке БпЛА. По его словам, дрон был якобы сбит, а его "обломки" упали в промышленной зоне одного из районов Саратова. В результате "работы противовоздушной обороны" были выбиты 13 стекол в одном из домов.

1 сентября в Москве дрон атаковал НПЗ и местные власти это признали. Возник пожар максимального уровня сложности.

7 ноября стало известно, что в России три завода нефтепереработки частично остановили работу из-за нехватки запчастей на ремонты.