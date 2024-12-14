Україна атакувала "Стального коня" в Орловській області Росії

Пізно ввечері 13 грудня у Росії повідомляли про вибухи і пожежу на території об'єкта. Зранку Генштаб підтвердив – за цим стоїть Україна

Ілюстративне фото: ССО

У ніч проти 14 грудня Україна вдарила по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Нафтобазу уразили підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. На місці почалася потужна пожежа.

Зазначається, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Результати бойової роботи уточнюються. У Генштабі обіцяють, що "далі буде".

Вибухи в Орловській області лунали з 23:40 13 грудня, повідомлялось про атаку дронів.

Пропагандисти традиційно стверджували, що російська протиповітряна оборона нібито збила всі безпілотники, однак у мережі з'явилося відео, на якому чітко видно нафтобазу. У ролику чути звук БпЛА, що летить у напрямку енергооб'єкта, а за кілька секунд лунає вибух.

11 грудня російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.

Того самого дня у Генштабі заявили про ураження нафтобази у Брянській області Росії.

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