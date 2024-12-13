РФ запустила 93 ракети нібито за ATACMS по Таганрогу. До цього був "Орєшнік" за Курськ і Брянськ
Росія зробила чергову цинічну заяву про "мотиви" свого терору проти населення України. Міноборони РФ стверджує, що під сотню ракет окупанти запустили нібито у відповідь на удар західною зброєю по Таганрогу.
Воєнне відомство агресора заявило, що 11 грудня з території України було завдано ракетного удару шістьма ракетами ATACMS американського виробництва по військовому аеродрому в районі міста Таганрог.
І саме у відповідь на застосування американської далекобійної зброї Росія нібито й атакувала Україну 13 грудня "високоточними" далекобійними ракетами повітряного та морського базування й ударними дронами.
Попри те, що в Росії горів воєнний об’єкт, вона визнає, що "у відповідь" била по українських об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури. Але пояснює це тим, що вони нібито забезпечують роботу українського військово-промислового комплексу.
Також росіяни традиційно заявляють, що "ціль досягнуто", хоча українська протиповітряна оборона збила абсолютну більшість ворожих засобів ураження.
- Вранці 13 грудня окупанти атакували Україну ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.
- Це був один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Загалом РФ запустила 94 ракети, серед них "Кинджали" та ракета виробництва КНДР. Сили ППО збили 81 ракету.
- У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження ТЕС. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.
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