РФ запустила 93 ракети нібито за ATACMS по Таганрогу. До цього був "Орєшнік" за Курськ і Брянськ

Тероризуючи мирних людей у всій Україні, Росія нібито хотіла помститися за удар по своєму воєнному об'єкту

Андрій Бєлоусов (Фото: JACK TAYLOR/EPA)

Росія зробила чергову цинічну заяву про "мотиви" свого терору проти населення України. Міноборони РФ стверджує, що під сотню ракет окупанти запустили нібито у відповідь на удар західною зброєю по Таганрогу.

Воєнне відомство агресора заявило, що 11 грудня з території України було завдано ракетного удару шістьма ракетами ATACMS американського виробництва по військовому аеродрому в районі міста Таганрог.

І саме у відповідь на застосування американської далекобійної зброї Росія нібито й атакувала Україну 13 грудня "високоточними" далекобійними ракетами повітряного та морського базування й ударними дронами.

Попри те, що в Росії горів воєнний об’єкт, вона визнає, що "у відповідь" била по українських об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури. Але пояснює це тим, що вони нібито забезпечують роботу українського військово-промислового комплексу.

Також росіяни традиційно заявляють, що "ціль досягнуто", хоча українська протиповітряна оборона збила абсолютну більшість ворожих засобів ураження.

Раніше Росія вже "мстилася" за далекобійні удари західною зброєю по своїй території. 21 грудня окупанти вдарили розпіареним російським диктатором Володимиром Путіним "Орєшніком" по Дніпру . Тоді він заявив, що це нібито була відповідь на удари по Курській і Брянській областях ракетами ATACMS і Storm Shadow. Однак Росія тероризувала Україну і завдавала масованих ударів, що призводили до чисельних жертв і залишали людей без світла і тепла, протягом всієї повномасштабної війни, незалежно від нещодавнього дозволу США бити по РФ.

Вранці 13 грудня окупанти атакували Україну ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.

Це був один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Загалом РФ запустила 94 ракети, серед них "Кинджали" та ракета виробництва КНДР. Сили ППО збили 81 ракету.

У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження ТЕС. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.

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