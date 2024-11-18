Боррель підтвердив, що Україна отримала дозвіл від США бити вглиб Росії

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand / EPA)

Сполучені Штати дозволили Україні застосовувати ракети дальністю до 300 км для ударів по території Росії. Про це на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Адміністрація Джо Байдена дозволила застосувати свою зброю на відстань до 300 км углиб російської території <…> Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це невелика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", – сказав Боррель, відповідаючи на запитання про те, чому відповідне рішення американська адміністрація ухвалила саме після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Він додав, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорювали це питання, але не ухвалили спільного рішення щодо зняття обмежень на використання західної зброї для завдання ударів по цілях на території РФ.

За словами Борреля, кожна держава вирішує самостійно.

"Американська адміністрація тривалий час говорила "ні", а цього разу вона сказала "так", – резюмував Боррель.