Дозвіл бити по Росії. Фіцо: Це зроблено з метою зірвати або затягнути мирні переговори
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення Сполучених Штатів дозволити Україні завдавати удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS. Відповідну заяву прем’єр Словаччини опублікував у Facebook.
У відеозверненні Фіцо заявив, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ATACMS для завдання ударів по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".
Прем’єр країни додав, що доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Калиняку не підтримувати це рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.
"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – заявив Фіцо, додавши, що здивований, з якою швидкістю низка держав Європейського Союзу привітали рішення Вашингтона.
Він вважає, що позиція Байдена суттєво вплине на плани новообраного президента США Дональда Трампа, який "публічно висловлює зацікавленість у переговорах щодо припинення війни в Україні".
- 17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.
- Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".
- 18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки по Курській області РФ, де зосереджені солдати КНДР.