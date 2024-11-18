Разрешение бить по РФ. Фицо: Это сделано с целью сорвать или затянуть мирные переговоры
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике решение Соединенных Штатов позволить Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS. Соответствующее заявление премьер Словакии опубликовал в Facebook.
В видеообращении Фицо заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".
Премьер страны добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать это решение США ни на одном международном форуме и любым способом.
"Это беспрецедентная эскалация напряженности", – заявил Фицо, добавив, что удивлен, с какой скоростью ряд государств Европейского Союза приветствовали решение Вашингтона.
Он считает, что позиция Байдена существенно повлияет на планы новоизбранного президента США Дональда Трампа, который "публично выражает заинтересованность в переговорах по прекращению войны в Украине".
- 17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- 18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.