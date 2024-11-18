"Возможно, переломный момент в войне". Дуда прокомментировал разрешение США на удары по РФ
Президент Польши Анджей Дуда считает, что разрешение на удары вглубь территории России, которое Украина, вероятно, получила от Соединенных Штатов, может стать переломным моментом в войне. Такое мнение польский президент высказал на конференции перед отъездом в Иорданию, его слова приводит RMF24.
"Особенно в последние дни мы наблюдаем значительную активизацию российских ударов по Украине, особенно ракетных ударов, где атакуются гражданские объекты и гибнут люди, обычные жители Украины, а не военные. Это очень драматическая ситуация", – сказал Дуда.
Он подчеркнул, что разрешение президента США Джо Байдена на использование американских ракет средней дальности и возможность атаковать ими цели в России – очень важное изменение. Дуда приветствовал соответствующее решение американского президента.
"Я считаю, что Украина должна иметь такие средства обороны, чтобы оттеснить российскую армию, чтобы она не была так близка к линии фронта, особенно в ситуации, когда россияне приглашают своих союзников участвовать в этой войне на их стороне – сейчас там есть северокорейские солдаты", – сказал президент Польши.
Польский лидер считает, что ракеты, которые Украина сможет использовать для поражения целей в РФ, помогут отодвинуть линию фронта, что приведет к дезорганизации российских сил, воюющих против Украины.
"Это очень важный, возможно, даже переломный момент в этой войне", – подчеркнул Дуда.
- 17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- 18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.