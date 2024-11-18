"Возможно, переломный момент в войне". Дуда прокомментировал разрешение США на удары по РФ

Анджей Дуда заявил, что разрешение на удары по России – очень важное изменение

Анджей Дуда (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что разрешение на удары вглубь территории России, которое Украина, вероятно, получила от Соединенных Штатов, может стать переломным моментом в войне. Такое мнение польский президент высказал на конференции перед отъездом в Иорданию, его слова приводит RMF24.

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"Особенно в последние дни мы наблюдаем значительную активизацию российских ударов по Украине, особенно ракетных ударов, где атакуются гражданские объекты и гибнут люди, обычные жители Украины, а не военные. Это очень драматическая ситуация", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что разрешение президента США Джо Байдена на использование американских ракет средней дальности и возможность атаковать ими цели в России – очень важное изменение. Дуда приветствовал соответствующее решение американского президента.

"Я считаю, что Украина должна иметь такие средства обороны, чтобы оттеснить российскую армию, чтобы она не была так близка к линии фронта, особенно в ситуации, когда россияне приглашают своих союзников участвовать в этой войне на их стороне – сейчас там есть северокорейские солдаты", – сказал президент Польши.

Польский лидер считает, что ракеты, которые Украина сможет использовать для поражения целей в РФ, помогут отодвинуть линию фронта, что приведет к дезорганизации российских сил, воюющих против Украины.

"Это очень важный, возможно, даже переломный момент в этой войне", – подчеркнул Дуда.