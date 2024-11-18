"Можливо, переломний момент у війні". Дуда прокоментував дозвіл від США на удари по Росії

Анджей Дуда заявив, що дозвіл на удари по Росії є дуже важливою зміною

Анджей Дуда (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дозвіл на удари вглиб території Росії, який Україна, ймовірно, отримала від Сполучених Штатів може стати переломним моментом у війні. Таку думку польський президент висловив під час конференції перед від’їздом до Йорданії, його слова наводить RMF24.

"Особливо в останні дні ми спостерігаємо значну активізацію російських ударів по Україні, особливо ракетних ударів, де атакуються цивільні об’єкти й гинуть люди, звичайні жителі України, а не військові. Це дуже драматична ситуація", – сказав Дуда.

Він наголосив, що дозвіл президента США Джо Байдена на використання американських ракет середньої дальності та можливість атакувати ними цілі в Росії є дуже важливою зміною. Дуда привітав відповідне рішення американського президента.

"Я вважаю, що Україна повинна мати такі засоби оборони, щоб відтіснити російську армію, щоб вона не була так близько до лінії фронту, особливо в ситуації, коли росіяни запрошують своїх союзників брати участь у цій війні на їхньому боці – зараз там є північнокорейські солдати", – сказав президент Польщі.

Польський лідер вважає, що ракети, які Україна зможе використовувати для ураження цілей у РФ, допоможуть відсунути лінію фронту, а це спричинить дезорганізацію російських сил, які воюють проти України.

"Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні", – наголосив Дуда.