Далекобійні удари по РФ. Глава МЗС Франції каже, що з цього приводу немає "нічого нового"

Париж виступає за послаблення обмежень, але остаточного рішення ще не ухвалено, заявив Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Париж усе ще розглядає можливість надання Україні дозволу на завдання ударів вглиб РФ далекобійною французькою зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.

"Ви чули президента Макрона <...> Ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дозволить завдати удару по цілях, з яких Росія зараз здійснює агресію на українську територію. Отже, нічого нового", – сказав він.

Водночас Барро наголосив, що Париж виступає за послаблення обмежень.

Напередодні газета Le Figaro повідомила, що Франція та Велика Британія нібито дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, однак уранці 18 листопада змінила текст публікації, прибравши у ньому згадку про ці ракети.

17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки по Курській області РФ, де зосереджені солдати КНДР.