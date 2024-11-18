Далекобійні удари по РФ. Глава МЗС Франції каже, що з цього приводу немає "нічого нового"
Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Париж усе ще розглядає можливість надання Україні дозволу на завдання ударів вглиб РФ далекобійною французькою зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.

"Ви чули президента Макрона <...> Ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дозволить завдати удару по цілях, з яких Росія зараз здійснює агресію на українську територію. Отже, нічого нового", – сказав він.

Водночас Барро наголосив, що Париж виступає за послаблення обмежень.

Напередодні газета Le Figaro повідомила, що Франція та Велика Британія нібито дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, однак уранці 18 листопада змінила текст публікації, прибравши у ньому згадку про ці ракети.

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