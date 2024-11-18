Газета Le Figaro написала про "дозвіл" бити SCALP/Storm Shadow по Росії, а потім видалила

Наразі у публікації йдеться лише про рішення Байдена щодо ATACMS

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikipedia)

Французька газета Le Figaro написала, що Велика Британія та Франція нібито дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, але згодом змінила текст матеріалу.

На тлі повідомлення The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS, французька газета написала, що нібито є й аналогічне рішення Парижа та Лондона щодо SCALP/Storm Shadow.

Однак станом на ранок 18 листопада у матеріалі під заголовком "Джо Байден уповноважує Україну завдати глибокого удару по Росії американською зброєю" вже немає згадок про SCALP/Storm Shadow.