Газета Le Figaro написала про "дозвіл" бити SCALP/Storm Shadow по Росії, а потім видалила
Французька газета Le Figaro написала, що Велика Британія та Франція нібито дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, але згодом змінила текст матеріалу.
На тлі повідомлення The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS, французька газета написала, що нібито є й аналогічне рішення Парижа та Лондона щодо SCALP/Storm Shadow.
Однак станом на ранок 18 листопада у матеріалі під заголовком "Джо Байден уповноважує Україну завдати глибокого удару по Росії американською зброєю" вже немає згадок про SCALP/Storm Shadow.
- 11 листопада в The Telegraph з'явилась інформація, що Франція та Велика Британія хочуть домогтися дозволу для України бити вглиб Росії ракетами Storm Shadow, щоб завадити Дональду Трампу скоротити підтримку.
- Після появи в медіа інформації про дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ Зеленський заявив, що "такі речі не анонсують", і що "ракети самі за себе скажуть".