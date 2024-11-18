Боррель подтвердил, что Украина получила разрешение от США бить вглубь России

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Соединенные Штаты позволили Украине использовать ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Об этом на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел сообщил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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"Администрация Джо Байдена позволила применить свое оружие на расстояние до 300 км вглубь российской территории <…> Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не уходит далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", – сказал Боррель, отвечая на вопрос, почему соответствующее решение американская администрация приняла именно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Он добавил, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждали этот вопрос, но не приняли совместного решения по снятию ограничений на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории РФ.

По словам Борреля, каждое государство решает самостоятельно.

"Американская администрация долгое время говорила "нет", а в этот раз она сказала "да"", – резюмировал Боррель.