Росія атакувала Україну 287 дронами й ракетами: як відпрацювала ППО

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. Сили протиповітряної оборони збили 161 повітряну ціль. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня росіяни здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та БпЛА.

Загалом радіотехнічними військами за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу – 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

→ чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область;

→ дві балістичні ракети "Іскандер-М", райони пусків – Брянська область, тимчасово окупований Крим;

→ одна балістична ракета KN-23, район пуску – Брянська область;

→ 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область;

→ 24 крилаті ракети "Калібр", район пусків – акваторія Чорного моря;

→ сім крилатих ракет "Іскандер-К", райони пусків – Воронезька та Ростовська області;

→ одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків – повітряний простір над тимчасово окупованими районами Луганської області;

→ 193 ударні БпЛА, райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллерово.

Станом на 11:30 підтверджено збиття:

→ 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

→ однієї балістичної ракети "Іскандер-М";

→ 80 безпілотників.

Крім того, 105 дронів через активну протидію не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – полетів у Білорусь.

Вранці 13 грудня окупанти атакували Україну ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.

Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.

Зеленський заявив, що це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.