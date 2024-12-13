Россия атаковала Украину 287 дронами и ракетами: как отработала ПВО

Более сотни российских беспилотников были локационно потеряны

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 161 воздушную цель. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 14:00 12 декабря до 10:00 13 декабря россияне совершили комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами разных типов и БпЛА.

Всего радиотехническими войсками за этот период обнаружено 287 средств воздушного нападения – 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

→ четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков – Тамбовская область;

→ две баллистические ракеты "Искандер-М", районы пусков – Брянская область, временно оккупированный Крым;

→ одна баллистическая ракета KN-23, район пуска – Брянская область;

→ 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;

→ 24 крылатые ракеты "Калибр", район пусков – акватория Черного моря;

→ семь крылатых ракет "Искандер-К", районы пусков – Воронежская и Ростовская области;

→ одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков – воздушное пространство над временно оккупированными районами Луганской области;

→ 193 ударных БпЛА, районы пусков – Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.

По состоянию на 11:30 подтверждено сбивание:

→ 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

→ одной баллистической ракеты "Искандер-М";

→ 80 беспилотников.

Кроме того, 105 дронов из-за активного противодействия не достигли своих целей (локационно потеряны), пять – вернулись в Россию, еще один – улетел в Беларусь.

Утром 13 декабря оккупанты атаковали Украину ударными дронами, ракетами воздушного и морского базирования.

Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.

Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.