Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами

Во многих областях прогремели взрывы, военные сообщают о группах ракет разных типов, большинство – курсом на запад

Истребитель МиГ-31К и ракета ''Кинжал'' (Фото: EPA)

Утром 13 декабря Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами. В частности, взрывы гремят в западных областях.

Местные паблики в Telegram сообщают о звуках работы противовоздушной обороны в Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В течение ночи россияне традиционно запускали многочисленные группы ударных дронов по Украине, а рано утром Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет нескольких бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения с южного направления. Параллельно в воздушном пространстве продолжают фиксировать и вражеские беспилотники.

Приблизительно с 06:30 военные сообщают о баллистических и крылатых вражеских ракетах в украинском небе.

В 07:24 был зафиксирован взлет МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка".

В Укрэнерго уже сообщили, что из-за массированной ракетной атаки РФ на энергообъекты объем отключений 13 декабря будет увеличен.

В 08:46 Воздушные силы зафиксировали движение ракеты "Кинжал" курсом на западные области.

Позднее военные писали о "Кинжалах" уже во множественном числе тоже курсом на запад, параллельно фиксируется движение крылатых ракет из Николаевской области в Кировоградскую.

В 09:06 Киев призвали находиться в укрытиях. По состоянию на это время во всех без исключения областях Украины объявлена ​​тревога.

В 09:24 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о падении обломков в области в результате работы ПВО. Прошло без пострадавших.

По состоянию на 09:50 Воздушные силы продолжают фиксировать движение ракет в западных областях, в частности Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой.

С 09:55 пошли отбои тревог по стране. О последствиях массированной ракетной атаки РФ читайте в следующих новостях LIGA.net.