Известно о серьезных последствиях массированной ракетной атаки: под прицелом были ТЭС
Утром 13 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами, в том числе "Кинжалами". Под прицелом была украинская энергетика, после отбоя тревоги стало известно о первых последствиях.
В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.
После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.
В ДТЭК отметили, что в этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая – на энергетические предприятия компании. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал объекты энергетики в области. Информации о пострадавших нет, однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений света.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о падении обломков в области в результате работы противовоздушной обороны. Обошлось без пострадавших.
Тернопольская ОВА информирует, что в результате ракетной атаки врага есть "негативные последствия", но обошлось без жертв. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Детали пообещали позже.
- Детальнее об утренней массированной атаке – здесь.
- Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.
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