Відомо про серйозні наслідки масованої ракетної атаки: під прицілом були ТЕС

МіГ-31 з "Кинджалом" (Фото: ЕРА)

Зранку 13 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами, зокрема "Кинджалами". Під прицілом була українська енергетика, після відбою тривоги стало відомо про перші наслідки.

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У ДТЕК повідомили, що Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях, в результаті чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

У ДТЕК зазначили, що цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята – на енергетичні підприємства компанії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог атакував об'єкти енергетики в області. Інформації про постраждалих немає, однак через обстріли будуть зміни в графіках відключень світла.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про падіння уламків в області в результаті роботи протиповітряної оборони. Минулося без постраждалих.

Тернопільська ОВА інформує, що за результатами ракетної атаки ворога є "негативні наслідки", але минулося без жертв. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Деталі пообіцяли пізніше.

Детальніше про ранкову масовану атаку – тут.

Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.

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