РФ запустила 93 ракеты якобы за ATACMS по Таганрогу. Ранее был "Орешник" за Курск и Брянск
Россия сделала очередное циничное заявление о "мотивах" своего террора против населения Украины. Минобороны РФ утверждает, что под сотню ракет оккупанты запустили якобы в ответ на удар западным оружием по Таганрогу.
Военное ведомство агрессора заявило, что 11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог.
И именно в ответ на применение американского дальнобойного оружия Россия якобы атаковала Украину 13 декабря "высокоточными" дальнобойными ракетами воздушного и морского базирования и ударными дронами.
Несмотря на то, что в России горел военный объект, она признает, что "в ответ" била по украинским объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Но объясняет это тем, что они якобы обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.
Также россияне традиционно заявляют, что "цель достигнута", хотя украинская противовоздушная оборона сбила абсолютное большинство вражеских средств поражения.
- Утром 13 декабря оккупанты атаковали Украину ударными дронами, ракетами воздушного и морского базирования.
- Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. В общей сложности РФ запустила 94 ракеты, среди них "Кинжалы" и ракета производства КНДР. Силы ПВО сбили 81 ракету.
- В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях ТЭС. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.
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