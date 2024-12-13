РФ запустила 93 ракеты якобы за ATACMS по Таганрогу. Ранее был "Орешник" за Курск и Брянск

Терроризируя мирных людей по всей Украине, Россия якобы хотела отомстить за удар по своему военному объекту

Андрей Белоусов (Фото: JACK TAYLOR/EPA)

Россия сделала очередное циничное заявление о "мотивах" своего террора против населения Украины. Минобороны РФ утверждает, что под сотню ракет оккупанты запустили якобы в ответ на удар западным оружием по Таганрогу.

Военное ведомство агрессора заявило, что 11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог.

И именно в ответ на применение американского дальнобойного оружия Россия якобы атаковала Украину 13 декабря "высокоточными" дальнобойными ракетами воздушного и морского базирования и ударными дронами.

Несмотря на то, что в России горел военный объект, она признает, что "в ответ" била по украинским объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Но объясняет это тем, что они якобы обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Также россияне традиционно заявляют, что "цель достигнута", хотя украинская противовоздушная оборона сбила абсолютное большинство вражеских средств поражения.

Ранее Россия уже "мстила" за дальнобойные удары западным оружием по своей территории. 21 декабря оккупанты ударили распиаренным российским диктатором Владимиром Путиным "Орешником" по Днепру . Тогда он заявил, что это якобы был ответ на удары по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS и Storm Shadow. Однако Россия терроризировала Украину и наносила массированные удары, которые приводили к многочисленным жертвам и оставляли людей без света и тепла, на протяжении всей полномасштабной войны, независимо от недавнего разрешения США бить по РФ.

Утром 13 декабря оккупанты атаковали Украину ударными дронами, ракетами воздушного и морского базирования.

Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. В общей сложности РФ запустила 94 ракеты, среди них "Кинжалы" и ракета производства КНДР. Силы ПВО сбили 81 ракету.

В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях ТЭС. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.

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