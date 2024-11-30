"Решение [по прекращению войны] еще не принято. Рассматриваются разные модели. Но Трамп и его команда будут действовать супер быстро, — говорит в интервью LIGA.net эксминистр иностранных дел Павел Климкин , — Я не исключаю, что к Рождеству основные сценарии будут определены".

Какие именно сценарии прекращения российско-украинской войны сейчас на столе у советников Трампа и какое влияние на Украину имеют события в Сирии и Грузии, об этом и не только в свежем выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

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