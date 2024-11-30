"Рішення [щодо припинення війни] ще не затверджено. Розглядаються різні моделі. Але Трамп і його команда будуть діяти супер швидко, — каже в інтервʼю LIGA.net ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. — Я не виключаю, що до Різдва основні сценарії будуть визначені".

Які саме сценарії припинення російсько-української війни зараз на столі у радників Трампа і який вплив на Україну мають події в Сирії та Грузії, — про це і не тільки у свіжому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

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