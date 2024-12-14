Росіяни заявили про влучання по нафтобазі в Орлі – відео моменту

За даними Telegram-каналів Орла, зокрема моніторингових, з 23:40 у місті та області лунали вибухи

Наслідки влучання по нафтобазі в Орлі (Скриншот відео)

Ввечері 13 грудня російська воєнна пропаганда заявила про дронову атаку на місто Орел. Місцеві ресурси публікують відео влучання безпілотника по нафтобазі.

За даними Telegram-каналів Орла, зокрема моніторингових, з 23:40 у місті та області лунали вибухи.

Пропагандисти традиційно стверджували, що російська ППО нібито збила всі безпілотники, однак у мережі з'явилося відео, на якому чітко видно нафтобазу. У ролику чути звук БпЛА, що летить у напрямку енергооб'єкта, а за кілька секунд лунає вибух.

Вранці 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на українську енергетику, запустивши 200 дронів та понад 90 ракет.