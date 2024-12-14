Россияне заявили о попадании по нефтебазе в Орле – видео момента

По данным Telegram-каналов Орла, в том числе мониторинговых, с 23:40 в городе и области гремели взрывы

Последствия попадания по нефтебазе в Орле (Скриншот видео)

Вечером 13 декабря российская военная пропаганда заявила о дроновой атаке на город Орел. Местные ресурсы публикуют видео попадания беспилотника по нефтебазе.

По данным Telegram-каналов Орла, в том числе мониторинговых, с 23:40 в городе и области гремели взрывы.

Пропагандисты традиционно утверждали, что российское ПВО якобы сбило все беспилотники, однако в сети появилось видео, на котором четко видна нефтебаза. В ролике слышен звук БпЛА, летящего в направлении энергообъекта, а через несколько секунд раздается взрыв.

Утром 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на украинскую энергетику, запустив 200 дронов и более 90 ракет.