Россияне заявили о попадании по нефтебазе в Орле – видео момента
Вечером 13 декабря российская военная пропаганда заявила о дроновой атаке на город Орел. Местные ресурсы публикуют видео попадания беспилотника по нефтебазе.
По данным Telegram-каналов Орла, в том числе мониторинговых, с 23:40 в городе и области гремели взрывы.
Пропагандисты традиционно утверждали, что российское ПВО якобы сбило все беспилотники, однако в сети появилось видео, на котором четко видна нефтебаза. В ролике слышен звук БпЛА, летящего в направлении энергообъекта, а через несколько секунд раздается взрыв.
Утром 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на украинскую энергетику, запустив 200 дронов и более 90 ракет.
- 11 ноября российские власти и военная пропаганда заявили, что на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие.
- В тот же день в Генштабе заявили о поражении нефтебазы в Брянской области России.