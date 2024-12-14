Украина атаковала "Стального коня" в Орловской области России

Поздно вечером 13 декабря в России сообщали о взрывах и пожаре на территории объекта. Утром Генштаб подтвердил – за этим стоит Украина

Иллюстративное фото: ССО

В ночь на 14 декабря Украина ударила по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Нефтебазу поразили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

На месте начался мощный пожар.

Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. "Стальная лошадь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Результаты боевой работы уточняются. В Генштабе обещают, что "продолжение следует".

Взрывы в Орловской области звучали с 23:40 13 декабря, сообщалось об атаке дронов.

Пропагандисты традиционно утверждали, что российская противовоздушная оборона якобы сбила все беспилотники, однако в сети появилось видео, на котором четко видна нефтебаза. В ролике слышен звук БпЛА, летящего в направлении энергообъекта, а через несколько секунд раздается взрыв.

11 декабря российские власти и военная пропаганда заявили, что на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие.

В тот же день в Генштабе заявили о поражении нефтебазы в Брянской области России.

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