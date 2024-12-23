У російській "Алабузі" знищено склад із деталями для "шахедів" на $16 млн – ГУР

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

В економічній зоні "Алабуга", що у російському Татарстані, знищено склад із деталями до дронів-камікадзе типу Shahed на $16 млн. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідників, у приміщенні було 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційне обладнання та тепловізійні камери, призначені для виробництва 400 дронів Shahed-136. Усе це знищено вогнем.

Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюють у $16 млн, додали в ГУР.

21 грудня російська воєнна пропаганда заявила про дронову атаку на Казань – столицю Республіки Татарстан. Місцева влада визнала влучання у промисловий об'єкт.

В економічній зоні "Алабуга" налагоджено виробництво "шахедів".

21 грудня в Казані показали відео влучань безпілотників літакового типу. Місцева влада повідомила, що загалом було вісім прильотів, один з яких – по промисловому підприємству. Міноборони РФ традиційно відзвітувало про нібито відбиту атаку дронів.

Після атаки безпілотників на Казань у РФ впровадили обмеження на перельоти в аеропортах самої Казані, Саратова та Іжевська.