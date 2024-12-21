В аеропортах Росії оголошено план "Килим" через прильоти в Казані

Обмеження торкнулись аеропортів у самій Казані та в сусідньому Іжевську

Прильот у Казані (Фото: російський пропагандистський ресурс РИА Новости)

У Росії на тлі атаки безпілотників на Казань впровадили обмеження на перельоти в двох аеропортах. Про це повідомляють у Росавіації та місцева влада.

Так, глава Удмуртії Олександр Бречалов оголосив, що в аеропорту Іжевська введено план "Килим", польоти призупинені через прильоти в Татарстані.

Також тимчасові обмеження впроваджено в аеропорту "Казань", повідомили у Росавіації.

21 грудня в Казані показали відео влучань безпілотників літакового типу. Місцева влада повідомила, що загалом було вісім влучань, одне з яких – по промисловому підприємству. Міноборони РФ традиційно відзвітувало про нібито відбиту атаку дронів.

ДОПОВНЕНО о 10:50. Також обмеження на польоти введено у Саратові, повідомила Росавіація.

20 грудня у Росії скаржились на обстріли нібито з боку України міста Рильськ Курської області, у якій українські військові контролюють близько 800 кв. км території.

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