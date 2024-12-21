У російській Казані, столиці Татарстану, заявляють про атаку безпілотників. У місцевих пабліках ширяться відео, як дрон влучає у кілька будівель.

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Російські пропагандистські Telgeam-канали стверджують, що перший безпілотник влучив в 32-поверховий будинок елітного ЖК.

Після прильоту жителів евакуюють. Вони кажуть, що пожежа триває, на місці все затягнуло димом.

Пошкоджено скління будівлі, перекрито дороги.

Другий безпілотник, за даними пропагандистів, влетів у казанську багатоповерхівку приблизно о 08:38 (07:38 за київським часом). Перед цим мешканці сусідніх будинків чули гучний гомін, а потім вибух.

Казанці повідомляють про приліт ще одного дрона по п'ятиповерхівці на вулиці Червоної позиції – недалеко від місця, куди вдарили перші два.

Тим часом Міноборони РФ традиційно звітує про нібито збиту ціль, щоправда, лише одну.

Воєнне відомство держави-агресора заявило про атаку БпЛА літакового типу і нібито знищений безпілотник над Татарстаном.

ДОПОВНЕНО О 09:20. Пресслужба президента Татарстану Рустама Мінніханова повідомила, що зафіксовано загалом вісім прильотів, з них один – на промислове підприємство, один – над річкою, шість – на житловий масив.

Минулося без жертв та постраждалих, зміни на промислових підприємствах евакуйовані та перебувають в укриттях. Також в Татарстані у найближчі два дні скасовано всі масові заходи.

ДОПОВНЕНО О 09:55. Міноборони РФ вже заявило про більшу кількість безпілотників, але про влучання все одно не говорить. Військове відомство РФ пише, нібито три БпЛА були знищені черговими засобами ППО, ще три – подавлені засобами РЕБ.

20 грудня у Росії скаржились на обстріли нібито з боку України міста Рильськ Курської області, у якій українські військові контролюють близько 800 кв. км території.

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