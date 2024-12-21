В двух аэропортах России объявлен план "Ковер" из-за прилетов в Казани

Ограничения коснулись аэропорта в самой Казани и соседнем Ижевске

Прилет в Казани (Фото: российский пропагандистский ресурс РИА Новости)

В России на фоне атаки беспилотников на Казань ввели ограничения на перелеты в двух аэропортах. Об этом сообщают в Росавиации и местные власти.

Так, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в аэропорту Ижевска введен план "Ковер", полеты приостановлены из-за прилетов в Татарстане.

Также временные ограничения введены в аэропорту "Казань", сообщили в Росавиации.

21 декабря в Казани показали видео попаданий беспилотников самолетного типа. Местные власти сообщили, что всего было восемь попаданий, одно из которых – по промышленному предприятию. Минобороны РФ традиционно отчиталось о якобы отбитой атаке дронов и признало лишь один беспилотник – сбитый.

20 декабря в России жаловались на обстрелы якобы со стороны Украины города Рыльска Курской области, в которой украинские военные контролируют около 800 кв. км территории.

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