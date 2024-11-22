Сейчас Украина контролирует на 500 квадратных км меньше в Курской области – источник

РФ начала подтягивать ресурсы и пытаться восстановить контроль – и защитники были вынуждены отступать для сохранения бойцов, заявил собеседник

Контролируемая Украиной Суджа в Курской области (Фото: EPA)

Максимальная площадь территорий, которые Силы обороны контролировали за время Курской операции, превышала 1300 квадратных километров, сейчас они контролируют около 800 км кв., сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.

По его словам, после того как противник начал подтягивать ресурсы и пытаться восстановить контроль над Курской областью, украинские защитники были вынуждены отступать, чтобы сохранить личный состав.

Также он сообщил, что Курская операция украинских сил сорвала российскую стратегическую операцию по захвату Запорожья, поскольку им пришлось перебрасывать подразделения с юга Украины.