Сейчас Украина контролирует на 500 квадратных км меньше в Курской области – источник
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Максимальная площадь территорий, которые Силы обороны контролировали за время Курской операции, превышала 1300 квадратных километров, сейчас они контролируют около 800 км кв., сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.
По его словам, после того как противник начал подтягивать ресурсы и пытаться восстановить контроль над Курской областью, украинские защитники были вынуждены отступать, чтобы сохранить личный состав.
Также он сообщил, что Курская операция украинских сил сорвала российскую стратегическую операцию по захвату Запорожья, поскольку им пришлось перебрасывать подразделения с юга Украины.
- 4 ноября президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи. 7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.
- 13 ноября, на 100-й день Курской операции, ВСУ сообщили, что за это время россияне нанесли тысячи ударов по собственным территориям, а украинские военные сожгли десятки единиц вражеской бронетехники.