Курская операция длится уже 100 дней – за это время россияне нанесли тысячи ударов по собственным территориям, а украинские военные сожгли десятки единиц вражеской бронетехники. Оперативное командование "Север" показало видео.

За время Курской операции, начатой украинскими силами 6 августа 2024 года, россияне 11 578 раз обстреляли собственную территорию (51 456 взрывов).

В ОК "Север" отметили, что, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиабомбы и запустили 356 неуправляемых авиационных ракет, а также 2462 взрывных устройства с БпЛА и 2175 FPV-дронов.

"Украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врагов на Курском направлении (подтверждение на видео). Такой ответ дают подразделения ОТГ "Северск" штурмовым попыткам оккупантов вытеснить наши войска", – сказано в сообщении.

4 ноября Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

5 ноября Умеров подтвердил первые бои ВСУ с солдатами КНДР, они были "маломасштабными".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

10 ноября в NYT сообщили, что около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области.

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