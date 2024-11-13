Курська операція триває вже 100 днів – за цей час росіяни завдали тисячі ударів по власних територіях, а українські військові спалили десятки одиниць ворожої бронетехніки. Оперативне командування "Північ" показало відео.

За час Курської операції, розпочатої українськими силами 6 серпня 2024 року, росіяни 11 578 разів обстріляли власну територію (51 456 вибухів).

В ОК "Північ" зазначили, що, рівняючи із землею свої ж населені пункти та вбиваючи своїх громадян, росіяни скинули на власну землю 3243 керованих авіабомби та запустили 356 некерованих авіаційних ракет, а також 2462 вибухових пристрої з БпЛА і 2175 FPV-дронів.

"Українські воїни спалили десятки одиниць бронетехніки та знищили сотні ворогів на Курському напрямку (підтвердження на відео). Таку відповідь дають підрозділи ОТУ "Сіверськ" штурмовим намаганням окупантів витіснити наші війська", – йдеться в повідомленні.

4 листопада Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

5 листопада Умєров підтвердив перші бої ЗСУ із солдатами КНДР, вони були "маломасштабними".

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях в Курській області.

10 листопада у NYT повідомили, що близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області.

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