Росіяни втратили особовий склад і десятки одиниць військової техніки, намагаючись штурмувати українських десантників у Курській області. Про це повідомила 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ та опублікувала відповідне відео.

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Зазначається, що десантники вдало відбили штурм 810 бригади морської піхоти РФ, що базується в тимчасово окупованому Севастополі.

"За два дні штурмових дій ворогу нічого не вдалося, крім знищення своїх підрозділів та техніки, а це 28 одиниць техніки противника та понад 100 орків із 810 бригади морської піхоти РФ", – йдеться у повідомленні.

Ще близько сотні росіян отримали серйозні поранення на території Курщини.

"Наші десантники відбили бажання росіян продовжувати штурм – орки почали відступати, але не у всіх це вийшло", – додали у 95 бригаді.

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4 листопада Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях в Курській області.

10 листопада у NYT повідомили, що близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області.

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