Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з-під Курська. До військових приїздив Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав частини і підрозділи, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Він повідомив, що наразі росіяни там намагаються витіснити українські війська та просунутись вглиб підконтрольної ЗСУ території.
"Наша задача на цьому напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі", – заявив Сирський.
Тому, наголосив він, його робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів.
Сирський зазначив, що важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, яку там зосереджено.
"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті", – наголосив головком ЗСУ.
- 4 листопада Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".
- 7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях в Курській області.
- 10 листопада у NYT повідомили, що близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області.
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