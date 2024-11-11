Россияне пытаются вытеснить ВСУ из-под Курска. К военным приезжал Сырский

Главком ВСУ Сырский сообщил, что посетил части и подразделения, выполняющие задачи в Курской области, и помог в организации боевых действий

Фото: Telegram Сырского

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Курском направлении. Он сообщил, что сейчас россияне там пытаются вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь подконтрольной ВСУ территории.

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"Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле", – заявил Сырский.

Поэтому, подчеркнул он, его работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Сырский отметил, что важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которое там сосредоточено.

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что бы существенно ухудшило ситуацию на фронте", – подчеркнул главком ВСУ.

4 ноября Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

10 ноября в NYT сообщили, что около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области.

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