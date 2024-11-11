Курская операция. Российские морпехи пошли в штурм на ДШВ и сгорели – видео
Россияне потеряли личный состав и десятки единиц военной техники, пытаясь штурмовать украинских десантников в Курской области. Об этом сообщила 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ и опубликовала соответствующее видео.
Отмечается, что десантники удачно отбили штурм 810 бригады морской пехоты РФ, базирующийся на временно оккупированном Севастополе.
"За два дня штурмовых действий врагу ничего не удалось, кроме уничтожения своих подразделений и техники, а это 28 единиц техники противника и более 100 орков из 810 бригады морской пехоты РФ", – сказано в сообщении.
Еще около сотни россиян получили серьезные ранения на территории Курской области.
"Наши десантники отбили желание россиян продолжать штурм – орки начали отступать, но не у всех это получилось", – добавили в 95 бригаде.
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- 4 ноября Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.
- 5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".
- 7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.
- 10 ноября в NYT сообщили, что около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области.
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