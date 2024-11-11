Россияне потеряли личный состав и десятки единиц военной техники, пытаясь штурмовать украинских десантников в Курской области. Об этом сообщила 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ и опубликовала соответствующее видео.

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Отмечается, что десантники удачно отбили штурм 810 бригады морской пехоты РФ, базирующийся на временно оккупированном Севастополе.

"За два дня штурмовых действий врагу ничего не удалось, кроме уничтожения своих подразделений и техники, а это 28 единиц техники противника и более 100 орков из 810 бригады морской пехоты РФ", – сказано в сообщении.

Еще около сотни россиян получили серьезные ранения на территории Курской области.

"Наши десантники отбили желание россиян продолжать штурм – орки начали отступать, но не у всех это получилось", – добавили в 95 бригаде.

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4 ноября Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

10 ноября в NYT сообщили, что около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области.

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