В России жалуются на обстрел якобы со стороны Украины города Рыльск Курской области, в которой украинские военные контролируют около 800 кв. км территории.

В местных пабликах распространяют видео последствий прилетов (осторожно, ненормативная лексика).

Глава Рыльского района Курской области сообщила пропагандистам из РИА Новости, что город подвергся массированному ракетному обстрелу якобы со стороны ВСУ, есть пострадавшие.

Пропагандистский Telegram-канал Mash пишет о якобы пяти погибших и 26 пострадавших.

Рыльск на карте DeepState

В Курской области с 6 августа идут бои между украинскими силами и россиянами. На фоне этого войска РФ регулярно бьют по собственной территории.

13 ноября, на 100-й день Курской операции, ВСУ сообщили, что за это время россияне нанесли тысячи ударов по своим землям, а украинские военные сожгли десятки единиц вражеской бронетехники.

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