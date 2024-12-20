В России жалуются на обстрел якобы со стороны Украины города Рыльск Курской области, в которой украинские военные контролируют около 800 кв. км территории.

В местных пабликах распространяют видео последствий прилетов (осторожно, ненормативная лексика).

Глава Рыльского района Курской области сообщила пропагандистам из РИА Новости, что город подвергся массированному ракетному обстрелу якобы со стороны ВСУ, есть пострадавшие.

Пропагандистский Telegram-канал Mash пишет о якобы пяти погибших и 26 пострадавших.

В российском Рыльске заявляют о массированном обстреле: горят авто, разбиты здания – видео
Рыльск на карте DeepState

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