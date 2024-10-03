Россия ударила десятками КАБов по собственной территории в Курской области

Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)

На фоне операции Вооруженных Сил Украины в Курской области россияне бьют управляемыми авиабомбами не только по украинским населенным пунктам, но и по собственной территории. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Он отметил, что на границах с Сумской и Черниговской областями россияне с территории РФ активно применяют управляемые авиабомбы и ударные беспилотники по районам украинских населенных пунктов, а также бьют артиллерией.

"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области России, где идет операция наших войск. Так, за минувшие сутки враг нанес по собственной территории 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб", – рассказал Лиховий.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов.

Сырский заявил, что Курская область была самым слабым местом в обороне армии России, поэтому Украина избрала ее для удара.

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