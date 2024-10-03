Росія вгатила десятками КАБів по власній території у Курській області

СУ-35 (Фото - Mil.ru)

На тлі операції Збройних Сил України у Курській області росіяни б’ють керованими авіабомбами не лише по українських населених пунктах, а і по власній території. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Він зазначив, що на кордонах із Сумською і Чернігівською областями росіяни з території РФ активно застосовують керовані авіабомби та ударні безпілотники по районах українських населених пунктів, а також б’ють артилерією.

"Також російські КАБи вибухають і на території Курської області Росії, де триває операція наших військ. Так, за минулу добу ворог завдав по власній території 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб", – розповів Лиховій.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів.

Сирський заявив, що Курська область була найслабшим місцем в обороні армії Росії, тому Україна обрала її для удару.

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