"Другий після Курщини". Десантники повідомили про новий прорив на кордоні з РФ – відео

Воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ детальної інформації про місце прориву кордону не надали

Воїни 95 бригади ДШВ (Фото: Facebook бригади)

Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України заявили про прорив ще однієї ділянки російського кордону. Відповідне відео військові опублікували у соцмережах.

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"Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", – йдеться у повідомленні.

Військові опублікували відео, на якому видно, як вони проробляють проходи в інженерних загородженнях, і десантно-штурмові підрозділи заходять на ворожу територію, Також у ролику показано перші бої в прикордонній зоні, де танкісти ДШВ атакують ворожий опорний пункт.

Про точне місце прориву на кордоні з РФ бійці не розкрили інформацію.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення. Пізніше стало відомо, що рядовий склад ЗСУ дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку.

13 вересня Зеленський повідомив, що Росія сподівається на швидку деокупацію Курської області й планує застосувати для цього до 70 000 людей, проте поки що суттєвих успіхів не спостерігається.

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