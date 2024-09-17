З'явились ексклюзивні кадри з росіянами, що здаються в полон ЗСУ у Курській області
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк опублікував ексклюзивні кадри полонених росіян із Курської області. Він наголосив, що українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
На оприлюдненому відео – здача в полон росіян, які після п’яти днів запеклих боїв залишились без води та боєприпасів.
"Як наслідок – підняття білого прапора. В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, четверо з них мали серйозні поранення", – повідомив Павлюк.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення. Пізніше стало відомо, що рядовий склад ЗСУ дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку.
- 13 вересня Зеленський повідомив, що Росія сподівається на швидку деокупацію Курської області й планує застосувати для цього до 70 000 людей, проте поки що суттєвих успіхів не спостерігається.
Читайте також: Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем із написом "За Курск". Розпочато розслідування