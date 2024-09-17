Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк опублікував ексклюзивні кадри полонених росіян із Курської області. Він наголосив, що українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд.

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На оприлюдненому відео – здача в полон росіян, які після п’яти днів запеклих боїв залишились без води та боєприпасів.

"Як наслідок – підняття білого прапора. В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, четверо з них мали серйозні поранення", – повідомив Павлюк.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення. Пізніше стало відомо, що рядовий склад ЗСУ дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку.

13 вересня Зеленський повідомив, що Росія сподівається на швидку деокупацію Курської області й планує застосувати для цього до 70 000 людей, проте поки що суттєвих успіхів не спостерігається.

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