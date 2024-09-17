Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк опубликовал эксклюзивные кадры пленных россиян из Курской области. Он отметил, что украинские воины продолжают пополнять обменный фонд.

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На обнародованном видео – сдача в плен россиян, которые после пяти дней ожесточенных боев остались без воды и боеприпасов.

"Как следствие – поднятие белого флага. В тот день отдельная механизированная Степная бригада Сухопутных войск взяла в плен 13 россиян, четверо из них получили серьезные ранения", – сообщил Павлюк.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение. Позже стало известно, что рядовой состав ВСУ узнал об операции в Курской области менее чем за сутки до ее начала.

13 сентября Зеленский сообщил, что Россия надеется на быструю деоккупацию Курской области и планирует применить для этого до 70 000 человек, однако пока существенных успехов не наблюдается.

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