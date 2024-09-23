"Второй после Курской области". Десантники заявили о новом прорыве на границе с РФ – видео

Воины 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ подробной информации о месте прорыва границы не предоставили

Воины 95 бригады ДШВ (Фото: Facebook бригады)

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины заявили о прорыве еще одного участка российской границы. Соответствующее видео военные опубликовали в соцсетях.

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"Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", – говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео, на котором видно, как они проделывают проходы в инженерных заграждениях, и десантно-штурмовые подразделения заходят на вражескую территорию. Также в ролике показаны первые бои в пограничной зоне, где танкисты ДШВ атакуют вражеский опорный пункт.

О точном месте прорыва на границе с РФ бойцы не раскрыли информацию.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение. Позже стало известно, что рядовой состав ВСУ узнал об операции в Курской области менее чем за сутки до ее начала.

13 сентября Зеленский сообщил, что Россия надеется на скорую деоккупацию Курской области и планирует применить для этого до 70 000 человек, однако пока существенных успехов не наблюдается.

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