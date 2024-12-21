Казань визнала влучання в промисловий об’єкт. У ЦПД кажуть, там "хребет" російського ВПК

Безпілотники могли запускатись по Казанському пороховому заводу. Але в Росії називають і інші версії

Символ підприємства "Казанський пороховий завод" (Фото: wikipedia.org)

Після ранкових прильотів у Казані місцева влада визнала влучання у промисловий об’єкт, поки Міноборони РФ традиційно рапортувало про нібито відбиту атаку. Керівник Центра протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, який саме об’єкт міг бути ціллю.

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Він нагадав, що в місті є Казанський пороховий завод – одне із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ.

Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включно з ракетами "Калібр", "Іскандер" та іншими.

"Загалом Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим", – додав Коваленко.

Місцева влада не розголошувала, у який саме об’єкт влучив безпілотник, проте вдень 21 грудня, вже після атаки, на пороховому заводі лунають вибухи, які місцева влада традиційно називає "хлопками".

В адміністрації Кіровського та Московського районів Казані кажуть, що вибухи пов'язані з випробуваннями на об’єкті і це планові заходи.

Водночас пропагандистський Telegram-канал ASTRA пише, що ціллю атак БпЛА могли бути як пороховий, так і вертолітний заводи, або ж військова частина №58661 чи аеродром авіаційного заводу.