КНДР збільшила постачання зброї до Росії. WSJ поділилося супутниковими фото

Війська КНДР (Фото: KNCA)

Північна Корея збільшила постачання боєприпасів до Росії, активно нарощуючи виробництво зброї у себе в країні. Натомість КНДР отримує від Москви фінансування й нафту, пише The Wall Street Journal з посиланням на супутникові знімки й офіційних осіб зі США та Південної Кореї.

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За даними співрозмовників журналістів, обсяги постачання північнокорейської зброї до Росії морським і залізничним шляхами суттєво зросли. Потік вантажів через прикордонний перехід Туманган-Хасан досяг рекордних рівнів у 2024 році, а кількість залізничних вагонів, що перетинають кордон, збільшилася втричі.

Прикордонний перехід між КНДР та РФ (Фото: WSJ)

Джерела WSJ припускають, що Північна Корея вже відправила до Росії близько 20 000 контейнерів із боєприпасами, серед яких артилерійські снаряди калібрів 122-мм і 152-мм, а також балістичні ракети класу Hwasong-11, більш відомі як KN-23/24.

Виробництво ракет KN-23/24 (Фото: WSJ)

Окрім того, КНДР уже передала Росії 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. Це свідчить, що Північна Корея постачає не лише застарілі артилерійські снаряди, а й сучасніші зразки озброєння, зазначає WSJ.

У відповідь російські спеціалісти допомагають КНДР модернізувати зброю, що постачається до Москви. Зокрема, РСЗВ оснащуються новими системами наведення, а 600-мм ракетна установка KN-25 також зазнала доопрацювання.