КНДР збільшила постачання зброї до Росії. WSJ поділилося супутниковими фото
Північна Корея збільшила постачання боєприпасів до Росії, активно нарощуючи виробництво зброї у себе в країні. Натомість КНДР отримує від Москви фінансування й нафту, пише The Wall Street Journal з посиланням на супутникові знімки й офіційних осіб зі США та Південної Кореї.
За даними співрозмовників журналістів, обсяги постачання північнокорейської зброї до Росії морським і залізничним шляхами суттєво зросли. Потік вантажів через прикордонний перехід Туманган-Хасан досяг рекордних рівнів у 2024 році, а кількість залізничних вагонів, що перетинають кордон, збільшилася втричі.
Джерела WSJ припускають, що Північна Корея вже відправила до Росії близько 20 000 контейнерів із боєприпасами, серед яких артилерійські снаряди калібрів 122-мм і 152-мм, а також балістичні ракети класу Hwasong-11, більш відомі як KN-23/24.
Окрім того, КНДР уже передала Росії 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. Це свідчить, що Північна Корея постачає не лише застарілі артилерійські снаряди, а й сучасніші зразки озброєння, зазначає WSJ.
У відповідь російські спеціалісти допомагають КНДР модернізувати зброю, що постачається до Москви. Зокрема, РСЗВ оснащуються новими системами наведення, а 600-мм ракетна установка KN-25 також зазнала доопрацювання.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що військові КНДР вперше вступили в бій у Курській області та зазнали втрат. Воювали разом із росіянами.
- 17 грудня повідомлялося, що сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом.
- 19 грудня у Південній Кореї озвучили свої дані втрат солдатів КНДР у Курській області. Убито щонайменше 100 солдатів і ще близько 1000 були поранені.
- 19 грудня сили ССО показали, як відбили штурм солдатів із Північної Кореї у Курській області. Знищено 12 ворожих солдатів, десятки поранених.