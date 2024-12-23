КНДР увеличила поставки оружия в Россию. WSJ поделилось спутниковыми фото

Войска КНДР (Фото: KNCA)

Северная Корея увеличила поставки боеприпасов в Россию, активно наращивая производство оружия у себя в стране. КНДР получает от Москвы финансирование и нефть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на спутниковые снимки и официальных лиц из США и Южной Кореи.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным собеседников журналистов, объемы поставок северокорейского оружия в Россию морским и железнодорожным путями существенно выросли. Поток грузов через пограничный переход Туманган-Хасан достиг рекордных уровней в 2024 году, а количество железнодорожных вагонов, пересекающих границу, увеличилось втрое.

Пограничный переход между КНДР и РФ (Фото: WSJ)

Источники WSJ предполагают, что Северная Корея уже отправила в Россию около 20 000 контейнеров с боеприпасами, среди которых артиллерийские снаряды калибров 122-мм и 152-мм, а также баллистические ракеты класса Hwasong-11, более известные как KN-23.

Производство ракет KN-23/24 (Фото: WSJ)

Кроме того, КНДР уже передала России 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. Это свидетельствует о том, что Северная Корея поставляет не только устаревшие артиллерийские снаряды, но и более современные образцы вооружения, отмечает WSJ.

В ответ российские специалисты помогают КНДР модернизировать поставляемое в Москву оружие. В частности, РСЗО оснащаются новыми системами наведения, а 600-мм ракетная установка KN-25 также подверглась доработке.