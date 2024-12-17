Силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском – видео

Операторы ССО (Фото: Командование ССО ВСУ)

Силы специальных операций уничтожили 50 военных Северной Кореи в Курской области. Видео работы показала пресс-служба 8-го полка спецназначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича.

Отмечается, что украинские бойцы организовали "горячий прием" северокорейским солдатам. Операторы ССО за три дня уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

Кроме этого военные поразили два автомобиля, вражеский квадроцикл и две единицы бронированной техники. Бои продолжаются, подчеркнули воины.