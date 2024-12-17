Силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском – видео
Силы специальных операций уничтожили 50 военных Северной Кореи в Курской области. Видео работы показала пресс-служба 8-го полка спецназначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича.
Отмечается, что украинские бойцы организовали "горячий прием" северокорейским солдатам. Операторы ССО за три дня уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.
Кроме этого военные поразили два автомобиля, вражеский квадроцикл и две единицы бронированной техники. Бои продолжаются, подчеркнули воины.
- 14 декабря в ГУР сообщили, что солдаты КНДР убили восемь кадыровцев в Курской области.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что военные КНДР впервые вступили в бой в Курской области и понесли потери. Воевали вместе с россиянами.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что Россия пытается скрыть потери солдат из КНДР. Разведка и Силы обороны устанавливают реальные данные.
- Зеленский также заявил, что россияне пытаются сжечь лицо солдат КНДР для того, чтобы скрыть потери.
- 17 декабря в Госдепе США заявили, что военные КНДР – законные цели Украины, как только они пересекут границу, это будет означать усиление эскалации.